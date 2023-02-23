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Автор 19FortyFive Карпентер: Байден должен заставить Зеленского отказаться от НАТО и Крыма

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Президент США Джо Байден должен надавить на главу Украины Владимира Зеленского, чтобы Киев отказался от своих амбиций по членству в НАТО и признал, что Крым — это Россия. Об этом пишет журналист Тед Гален Карпентер в издании 19FortyFive.
Автор 19FortyFive Карпентер: Байден должен заставить Зеленского отказаться от НАТО и Крыма
  • globallookpress.com
  • © Ukraine Presidency/Keystone Press Agency

В своей статье он напомнил о том, что экс-госсекретарь США Кондолиза Райс и экс-глава Пентагона Роберт Гейтс предпочли соблюдать осторожность относительно того, есть ли у Киева шансы на победу в долгосрочной перспективе.

Название материала двух бывших чиновников «Время не на стороне Украины» явно выражало их обеспокоенность, подчеркнул Карпентер.

«Опасения, высказанные Райс и Гейтсом, оправданны. Трудно понять, как Украина может выиграть затяжную войну на истощение», — пишет автор.

По его оценкам, западные лидеры, вероятно, в какой-то момент «придут к этому болезненному осознанию», а вслед за этим возрастут перспективы прекращения огня. Всё это, полагает автор, будет подобно перемирию, положившему конец Корейской войне в 1953 году.

Безрассудная поддержка Украины со стороны Вашингтона и Лондона привела к кровопролитию и разрушениям, отмечает Карпентер.

«Байдену необходимо кардинально изменить свою политику... Ему следует оказать давление на правительство Владимира Зеленского , чтобы оно договорилось о наилучшем мирном соглашении с Россией», — заявил журналист.

Такое соглашение потребует от Украины отказа от амбиций по членству в НАТО и признания того, что Крым теперь является частью России, подчеркнул он.

«Украина заслуживает лучшего, Россия заслуживает лучшего, и мир заслуживает лучшего», — заключил автор.

Райс и Гейтс ранее выступили с заявлением, что в настоящем «время играет в пользу России», и если украинская армия не достигнет успехов в попытках остановить продвижение российских ВС, то Запад начнёт сильнее давить на Киев, подталкивая власти к переговорам.

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