Число фур на въезд из Белоруссии в Польшу за сутки увеличилось до 500
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Об этом сообщает пресс-служба белорусского госпогранкомитета.
«За прошедшие сутки сопредельная сторона оформила 51% большегрузов от нормы», — уточнили в ведомстве.
Отмечается что легковой транспорт из Белоруссии следовал с задержками в страны ЕС через пункты пропуска Мядининкай (Каменный Лог), Райгардас (Привалка) и Тересполь (Брест).
21 февраля стало известно, что МВД Польши закрыло для белорусских грузовиков последний пограничный переход Кукурыки — Козловичи.
В Польше подчеркнули, что запрет будет действовать, «пока белорусские власти не снимут ограничения для польских перевозчиков».