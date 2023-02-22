Число фур на въезд из Белоруссии в Польшу за сутки увеличилось до 500

Число фур на въезд из Белоруссии в Польшу за сутки увеличилось в два раза — до 500.

Об этом сообщает пресс-служба белорусского госпогранкомитета.

«За прошедшие сутки сопредельная сторона оформила 51% большегрузов от нормы», — уточнили в ведомстве.

Отмечается что легковой транспорт из Белоруссии следовал с задержками в страны ЕС через пункты пропуска Мядининкай (Каменный Лог), Райгардас (Привалка) и Тересполь (Брест).

21 февраля стало известно, что МВД Польши закрыло для белорусских грузовиков последний пограничный переход Кукурыки — Козловичи.

В Польше подчеркнули, что запрет будет действовать, «пока белорусские власти не снимут ограничения для польских перевозчиков».