РИА Новости: российские десантники ежедневно продвигаются вперёд в зоне спецоперации
Российские десантники каждый день продвигаются вперёд в зоне специальной военной операции на Украине, выдавливая военнослужащих украинской армии с позиций.
Об этом РИА Новости рассказали офицеры парашютно-десантного батальона.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские штурмовые подразделения за двое суток продвинулись более чем на 2,5 км в районе Артёмовска.
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