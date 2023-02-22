РИА Новости: российские десантники ежедневно продвигаются вперёд в зоне спецоперации

Российские десантники каждый день продвигаются вперёд в зоне специальной военной операции на Украине, выдавливая военнослужащих украинской армии с позиций.

Об этом РИА Новости рассказали офицеры парашютно-десантного батальона. Ранее в Минобороны России заявили, что российские штурмовые подразделения за двое суток продвинулись более чем на 2,5 км в районе Артёмовска.