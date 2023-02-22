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Рогов заявил, что США принуждают Украину к наступлению на Южном направлении

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Соединённые Штаты принуждают украинские власти начать наступление на Южном направлении.

Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

«Американцы принуждают (президента Украины Владимира. — RT) Зеленского к наступлению на Южном направлении», — констатировал собеседник агентства.

Рогов подчеркнул, что доказательством этого можно назвать визит в Киев американского президента Джо Байдена, который стремится к затягиванию конфликта.

Ранее газета Politico писала, что администрация Белого дома потребовала от Украины активизации действий на поле боя.

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