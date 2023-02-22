Рогов заявил, что США принуждают Украину к наступлению на Южном направлении
Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
«Американцы принуждают (президента Украины Владимира. — RT) Зеленского к наступлению на Южном направлении», — констатировал собеседник агентства.
Рогов подчеркнул, что доказательством этого можно назвать визит в Киев американского президента Джо Байдена, который стремится к затягиванию конфликта.
Ранее газета Politico писала, что администрация Белого дома потребовала от Украины активизации действий на поле боя.