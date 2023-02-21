ГУР Минобороны Украины опубликовало фото вертолёта Black Hawk в украинских цветах

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины опубликовало фотографию американского военно-транспортного вертолёта UH-60 Black Hawk с нанесёнными на него украинскими опознавательными знаками.

«Авиация военной разведки Украины продолжает работу на переднем крае обороны нашей страны», — приводит РИА Новости сообщение ведомства в Telegram.

К сообщению прикреплено фото стоящего в ангаре UH-60 в цветах флага Украины.

Отмечается, что запечатлённая на фото машина не оборудована внешними точками подвески вооружений.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на военных ВСУ сообщал, что украинские пилоты вертолётов Ми-8 вынуждены летать на сверхнизкой высоте из-за российских ЗРК.