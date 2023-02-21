ГУР Минобороны Украины опубликовало фото вертолёта Black Hawk в украинских цветах
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«Авиация военной разведки Украины продолжает работу на переднем крае обороны нашей страны», — приводит РИА Новости сообщение ведомства в Telegram.
К сообщению прикреплено фото стоящего в ангаре UH-60 в цветах флага Украины.
Отмечается, что запечатлённая на фото машина не оборудована внешними точками подвески вооружений.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на военных ВСУ сообщал, что украинские пилоты вертолётов Ми-8 вынуждены летать на сверхнизкой высоте из-за российских ЗРК.