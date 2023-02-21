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Депутат Шаманов: Украина вряд ли сохранится как государство

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Маловероятно, что Украина сохранится как государство, поскольку неофашизм стал центром её политики, заявил депутат Госдумы, генерал-полковник, Герой России Владимир Шаманов.
Депутат Шаманов: Украина вряд ли сохранится как государство
  • AFP

«Маловероятно, что она (Украина) сохранится как государство, потому что то, что сотворил Зеленский со своими подельниками, должно быть разрушено, потому что в центре оказался неофашизм, а ему нет места вообще для существования в цивилизованном обществе», — цитирует РИА Новости Шаманова.

По его словам, направленный на позитивные изменения в мире процесс запущен.

Он добавил, что друзьями России будут те, кто позитивно настроен на данные изменения.

По словам офицера разведки морской пехоты США в отставке Скотта Риттера, власти Соединённых Штатов уже начали подготовку к поражению Украины.

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