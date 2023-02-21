Узнать больше

Литва отказалась от сессии ПА ОБСЕ из-за участия в ней России

Короткая ссылка
Литва отказалась от участия в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене из-за того, что на мероприятие приедут российские представители, сообщила журналистам глава литовской делегации Вилия Алекнайте-Абрамикене.
Литва отказалась от сессии ПА ОБСЕ из-за участия в ней России
  • Gettyimages.ru

«Наша окончательная позиция: в сессии не участвовать. Решения правительства Австрии о выдаче виз представителям России пока нет, но по неофициальным каналам мы узнали, что визы получат все, кто за ними обращался», — цитирует её ТАСС.

Депутат Верховной рады Евгений Кравчук также сообщил, что украинская делегация не будет участвовать в сессии, которая состоится с 23 по 24 февраля.

Сенатор Владимир Джабаров отмечал, что российская сторона получила заверение от австрийской стороны, что ей обеспечат проезд, наряду с Белоруссией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить