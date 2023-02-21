Литва отказалась от сессии ПА ОБСЕ из-за участия в ней России

Литва отказалась от участия в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене из-за того, что на мероприятие приедут российские представители, сообщила журналистам глава литовской делегации Вилия Алекнайте-Абрамикене.

«Наша окончательная позиция: в сессии не участвовать. Решения правительства Австрии о выдаче виз представителям России пока нет, но по неофициальным каналам мы узнали, что визы получат все, кто за ними обращался», — цитирует её ТАСС.

Депутат Верховной рады Евгений Кравчук также сообщил, что украинская делегация не будет участвовать в сессии, которая состоится с 23 по 24 февраля.

Сенатор Владимир Джабаров отмечал, что российская сторона получила заверение от австрийской стороны, что ей обеспечат проезд, наряду с Белоруссией.