Глава МИД Литвы Ландсбергис: на Западе нет согласия по преследуемым на Украине целям
- AP
Об этом сообщил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
«Мой главный вопрос — почему мы никогда не обсуждали конечную цель?» — приводит его слова издание Politico.
По словам Ландсбергиса, из-за отсутствия согласованных целей помощь Украине принимает нерегулярный характер.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад достиг точки невозврата в превращении Украины в антироссийский плацдарм.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Запад мечтал и мечтает о развале России.
Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген обвинил российскую сторону в том, что западные страны вынуждены тратить свои деньги на поддержку Украины.