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Глава МИД Литвы Ландсбергис: на Западе нет согласия по преследуемым на Украине целям

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Среди стран Запада нет согласия относительно преследуемых в конфликте на Украине целей.
Глава МИД Литвы Ландсбергис: на Западе нет согласия по преследуемым на Украине целям
  • AP

Об этом сообщил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«Мой главный вопрос — почему мы никогда не обсуждали конечную цель?» — приводит его слова издание Politico.

По словам Ландсбергиса, из-за отсутствия согласованных целей помощь Украине принимает нерегулярный характер.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад достиг точки невозврата в превращении Украины в антироссийский плацдарм.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Запад мечтал и мечтает о развале России.

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген обвинил российскую сторону в том, что западные страны вынуждены тратить свои деньги на поддержку Украины.

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