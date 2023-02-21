Глава МИД Литвы Ландсбергис: на Западе нет согласия по преследуемым на Украине целям

Среди стран Запада нет согласия относительно преследуемых в конфликте на Украине целей.

Об этом сообщил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«Мой главный вопрос — почему мы никогда не обсуждали конечную цель?» — приводит его слова издание Politico.

По словам Ландсбергиса, из-за отсутствия согласованных целей помощь Украине принимает нерегулярный характер.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад достиг точки невозврата в превращении Украины в антироссийский плацдарм.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Запад мечтал и мечтает о развале России.

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген обвинил российскую сторону в том, что западные страны вынуждены тратить свои деньги на поддержку Украины.