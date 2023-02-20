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Зеленский считает, что союз России и Китая может привести к мировой войне

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Украинский президент Владимир Зеленский считает, что если бы Китай «вступил в союз с Россией», то это привело бы к мировой войне. Он отметил, что хотел бы видеть Пекин в числе союзников Киева.
Зеленский считает, что союз России и Китая может привести к мировой войне
  • AP
  • © Genya Savilov

Об этом он сказал в интервью Die Welt.

«Если Китай вступил бы в союз с Россией, была бы мировая война, и, я думаю, Китай это осознаёт», — цитирует Зеленского РИА Новости.

Он добавил, что не видит признаков военной поддержки России со стороны КНР.

Вице-президент США Камала Харрис ранее заявила, что Вашингтон обеспокоен улучшением отношений между Китаем и Россией после начала спецоперации на Украине.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждал, что Москва и Пекин работают над упрочением стратегического партнёрства.

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