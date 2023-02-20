Медведев назвал отъезд граждан Украины из страны ответом на вопрос, за кем будущее

Народ на Украине неподвластен ни президенту США Джо Байдену, «ни банде наркоманов с Банковой», а массовый отъезд граждан и есть ответ на вопрос, за кем будущее. Такое мнение выразил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

В своём Telegram чиновник прокомментировал визит Байдена в Киев, отметив, что оружие и деньги Запад действительно поставляет Киеву вполне исправно.

«В огромных количествах, позволяющих зарабатывать ВПК натовских стран и тырить оружие для продажи террористам по всему свету. А насчёт народа… Тут сложнее», — сказал Медведев.

Он привёл в пример статистику, согласно которой в 2001-м году население Украины было около 48,5 млн человек, тогда как сейчас, «по оценкам различных экспертов», уехало в общей сложности от 15 до 20 млн человек.

«Поэтому население того странного образования, которое известно под именем Окраины, в настоящее время 20—25 млн человек, не более. И оно имеет тенденцию к сокращению», — сказал зампред Совбеза.

Он заключил, что танки и снаряды важны, но люди, безусловно, важнее.

«И они неподвластны ни старику из-за океана, ни банде наркоманов с Банковой. Их массовый отъезд и есть ответ на вопрос, за кем будущее», — написал Медведев.

Как сообщили в Белом доме, визит президента США на Украину планировался на протяжении нескольких месяцев.