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РИА Новости: российские десантники заняли выгодные позиции после наступления в ЛНР

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Российские десантники занимают выгодные позиции в ЛНР, применяя при наступлении боевые машины пехоты БМП-2М «Бережок».

Об этом РИА Новости рассказал российский разведчик.

«Сейчас планируем произвести доразведку местности, затем завести группу закрепления, чтобы она заняла рубеж», — сказал разведчик.

Отмечается, что неподалёку располагается группа резерва. Она выдвигается вперёд, поднося боеприпасы, пищу и воду. 

Ранее российские десантники предотвратили прорыв противника в ЛНР.

Также сообщалось, что российские военные уничтожили украинский опорный пункт в ЛНР «Солнцепёком».

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