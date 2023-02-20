РИА Новости: российские десантники заняли выгодные позиции после наступления в ЛНР

Российские десантники занимают выгодные позиции в ЛНР, применяя при наступлении боевые машины пехоты БМП-2М «Бережок».

Об этом РИА Новости рассказал российский разведчик.

«Сейчас планируем произвести доразведку местности, затем завести группу закрепления, чтобы она заняла рубеж», — сказал разведчик.

Отмечается, что неподалёку располагается группа резерва. Она выдвигается вперёд, поднося боеприпасы, пищу и воду.

Ранее российские десантники предотвратили прорыв противника в ЛНР.

Также сообщалось, что российские военные уничтожили украинский опорный пункт в ЛНР «Солнцепёком».