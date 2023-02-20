РИА Новости: российские десантники заняли выгодные позиции после наступления в ЛНР
Об этом РИА Новости рассказал российский разведчик.
«Сейчас планируем произвести доразведку местности, затем завести группу закрепления, чтобы она заняла рубеж», — сказал разведчик.
Отмечается, что неподалёку располагается группа резерва. Она выдвигается вперёд, поднося боеприпасы, пищу и воду.
Ранее российские десантники предотвратили прорыв противника в ЛНР.
Также сообщалось, что российские военные уничтожили украинский опорный пункт в ЛНР «Солнцепёком».