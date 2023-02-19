Зеленский назвал ситуацию на Угледарском направлении очень непростой
«Угледарское направление — докладывал генерал (Юрий. — RT) Содоль. Ситуация очень непростая», — передаёт его слова РИА Новости.
Зеленский сообщил, что на заседании главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный доложил о ситуации в целом на фронте и ходе мобилизации.
Ранее стало известно, что украинские военные применили по российским позициям под населёнными пунктами Урожайное и Великая Новосёловка боеприпас с отравляющим веществом.
14 февраля врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил об ожесточённых боях на юго-востоке Угледара.