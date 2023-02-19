Минобороны: ВС России уничтожили установку ЗРК «Бук-М1» в районе Первомайского в ДНР
- РИА Новости
«В районе населённого пункта Первомайское Донецкой Народной Республики вскрыта замаскированная позиция и уничтожена самоходная пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», — говорится в сводке ведомства.
Кроме того, в районах населённых пунктов Часов Яр ДНР и Демурино Днепропетровской области ВС России уничтожили две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36 производства США.
15 февраля группировка российских войск «Восток» нанесла поражение подразделениям ВС Украины в районе Угледара и Новосёлок в ДНР.