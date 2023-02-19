Обозреватель Bloomberg Брэндс заявил, что Украина не сможет вступить в НАТО

Украина не сможет присоединиться к Североатлантическому альянсу в обозримом будущем. Такое мнение выразил обозреватель агентства Bloomberg Хал Брэндс.

Автор статьи рассказал о существовании двух планах относительно будущего Украины.

Согласно первому из них, Украина является частью НАТО, однако это невозможно из-за правил альянса, согласно которым государство, которое имеет территориальные споры с другими странами, не может начать процесс вступления в блок.

«Киев может стать жертвой жестокой иронии, когда лишь одно условие делает членство в НАТО невозможным», — отметил Брэндс.

Второй план, продолжает журналист, подразумевает сохранение Украины в качестве союзника Запада и продолжение поставок ей вооружения.

Украина с большой долей вероятности останется «экономическим подопечным» западных стран, резюмировал Брэндс.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что альтернатив вступлению Украины в Европейский союз и Североатлантический альянс не существует.