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Обозреватель Bloomberg Брэндс заявил, что Украина не сможет вступить в НАТО

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Украина не сможет присоединиться к Североатлантическому альянсу в обозримом будущем. Такое мнение выразил обозреватель агентства Bloomberg Хал Брэндс.
Обозреватель Bloomberg Брэндс заявил, что Украина не сможет вступить в НАТО
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Автор статьи рассказал о существовании двух планах относительно будущего Украины.

Согласно первому из них, Украина является частью НАТО, однако это невозможно из-за правил альянса, согласно которым государство, которое имеет территориальные споры с другими странами, не может начать процесс вступления в блок.

«Киев может стать жертвой жестокой иронии, когда лишь одно условие делает членство в НАТО невозможным», — отметил Брэндс.

Второй план, продолжает журналист, подразумевает сохранение Украины в качестве союзника Запада и продолжение поставок ей вооружения.

Украина с большой долей вероятности останется «экономическим подопечным» западных стран, резюмировал Брэндс.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что альтернатив вступлению Украины в Европейский союз и Североатлантический альянс не существует.

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