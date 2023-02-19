Обозреватель Bloomberg Брэндс заявил, что Украина не сможет вступить в НАТО
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Автор статьи рассказал о существовании двух планах относительно будущего Украины.
Согласно первому из них, Украина является частью НАТО, однако это невозможно из-за правил альянса, согласно которым государство, которое имеет территориальные споры с другими странами, не может начать процесс вступления в блок.
«Киев может стать жертвой жестокой иронии, когда лишь одно условие делает членство в НАТО невозможным», — отметил Брэндс.
Второй план, продолжает журналист, подразумевает сохранение Украины в качестве союзника Запада и продолжение поставок ей вооружения.
Украина с большой долей вероятности останется «экономическим подопечным» западных стран, резюмировал Брэндс.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что альтернатив вступлению Украины в Европейский союз и Североатлантический альянс не существует.