Российские артиллеристы уничтожили украинскую подвижную радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ под Херсоном.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Вчера артиллерийским огнём в районе населённого пункта Дарьевка уничтожена РЛС AN/TPQ 36 и перевозивший её автомобиль типа пикап», — сказал собеседник.

Источник уточнил, что ВСУ потеряли четырёх военных, ещё один получил ранения.

Также минувшей ночью в Херсоне, в районе Камышаны, артиллерия России уничтожила гаубицу «Мста-Б».

Ранее стало известно, что Вооружённые силы России уничтожили четыре склада Вооружённых сил Украины на Херсонском направлении.