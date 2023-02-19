Узнать больше

РИА Новости: артиллеристы уничтожили РЛС AN/TPQ под Херсоном

Короткая ссылка
Российские артиллеристы уничтожили украинскую подвижную радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ под Херсоном.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Вчера артиллерийским огнём в районе населённого пункта Дарьевка уничтожена РЛС AN/TPQ 36 и перевозивший её автомобиль типа пикап», — сказал собеседник.

Источник уточнил, что ВСУ потеряли четырёх военных, ещё один получил ранения.

Также минувшей ночью в Херсоне, в районе Камышаны, артиллерия России уничтожила гаубицу «Мста-Б».

Ранее стало известно, что Вооружённые силы России уничтожили четыре склада Вооружённых сил Украины на Херсонском направлении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить