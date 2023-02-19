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РИА Новости: бойцам ВСУ запретили брать еду у жителей Черниговской области

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Бойцы ВСУ рассказали, что в Черниговской области командование предупредило их о недопустимости принимать продукты и воду от местных жителей.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что такое заявление ВСУ сделало после произошедшего массового отравления едой, полученной от волонтёров.

«Всем военным в регионе запрещено принимать продукты и воду от местных жителей», — говорится в сообщении.

Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор рассказал о массово покидающих позиции бойцах ВСУ.

Также сообщалось, что для украинских военных на фронт вместе с гуманитарной помощью волонтёры доставляют наркотики.

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