РИА Новости: бойцам ВСУ запретили брать еду у жителей Черниговской области
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Отмечается, что такое заявление ВСУ сделало после произошедшего массового отравления едой, полученной от волонтёров.
«Всем военным в регионе запрещено принимать продукты и воду от местных жителей», — говорится в сообщении.
Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор рассказал о массово покидающих позиции бойцах ВСУ.
Также сообщалось, что для украинских военных на фронт вместе с гуманитарной помощью волонтёры доставляют наркотики.