Бойцы ВСУ рассказали, что в Черниговской области командование предупредило их о недопустимости принимать продукты и воду от местных жителей.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что такое заявление ВСУ сделало после произошедшего массового отравления едой, полученной от волонтёров.

«Всем военным в регионе запрещено принимать продукты и воду от местных жителей», — говорится в сообщении.

Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор рассказал о массово покидающих позиции бойцах ВСУ.

Также сообщалось, что для украинских военных на фронт вместе с гуманитарной помощью волонтёры доставляют наркотики.