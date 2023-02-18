Балицкий: сербы, турки и скандинавы входят в батальон Судоплатова в Запорожской области

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что сербы, турки и скандинавы входят, в том числе, в состав батальона имени Судоплатова в регионе.

По его словам, как передаёт РИА Новости, в составе батальона около 600 человек.

«(В батальоне) есть сербы, турки, скандинавы... Эта категория пока не может попасть на передовую... их процентов 12—15», — заявил Балицкий.

Он уточнил, что в данном батальоне есть люди, которые ранее воевали на стороне ВСУ, но после «понимания всего происходящего, когда люди увидели правду, многие из них согласились пойти к нам подразделение».

В январе Балицкий сообщил, что добровольцы из Сербии начали выполнять учебно-боевые задачи в рамках боевого слаживания в составе батальона имени Павла Судоплатова в Запорожской области.

Третьего февраля добровольческий батальон имени Павла Судоплатова объявил вознаграждение в 12 млн рублей за каждый исправный трофейный немецкий танк Leopard, американский Abrams или британский Challenger.