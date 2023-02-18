Узнать больше

Die Welt: ВСУ ожидает отступление из Артёмовска

Короткая ссылка
Взятие ВС России Артёмовска (Бахмута) вынудит ВСУ отступить на другую линию обороны.
Die Welt: ВСУ ожидает отступление из Артёмовска
  • AP

Об этом пишет Die Welt со ссылкой на европейских экспертов.

Так, полковник Маркус Райснер, командующий гвардией ВС Австрии, выразил мнение, что, если Артёмовск будет взят, падёт вторая линия обороны и украинским военным придётся отступать в Донбассе на городскую линию Славянск — Краматорск и южнее её.

Военный аналитик центра Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель также заявил, что ожидает отступления украинской армии из Артёмовска (Бахмута).

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об улучшении позиций российских военных в районе Артёмовска (Бахмута) в ДНР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить