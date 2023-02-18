Die Welt: ВСУ ожидает отступление из Артёмовска

Взятие ВС России Артёмовска (Бахмута) вынудит ВСУ отступить на другую линию обороны.

Об этом пишет Die Welt со ссылкой на европейских экспертов.

Так, полковник Маркус Райснер, командующий гвардией ВС Австрии, выразил мнение, что, если Артёмовск будет взят, падёт вторая линия обороны и украинским военным придётся отступать в Донбассе на городскую линию Славянск — Краматорск и южнее её.

Военный аналитик центра Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель также заявил, что ожидает отступления украинской армии из Артёмовска (Бахмута).

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об улучшении позиций российских военных в районе Артёмовска (Бахмута) в ДНР.