В Хмельницкой области заявили о попадании ракеты в военный объект

В Хмельницкой области ракетным ударом был поражён военный объект украинской армии, сообщил глава местной областной администрации Сергей Гамалий.

«Как вы знаете, в 09:00 (10:00 мск) нанесли два ракетных удара: один из них пришёлся по военному объекту, второй пришёлся рядом с военным объектом», — сказал он в эфире единого украинского телемарафона, его слова приводит РИА Новости.

Чиновник не уточнил тип военного объекта, однако известно, что в результате его поражения начался большой пожар.

Власти Хмельницкой области утром 18 февраля заявили, что в столице региона произошло два взрыва.