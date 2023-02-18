В Хмельницкой области заявили о попадании ракеты в военный объект
- РИА Новости
«Как вы знаете, в 09:00 (10:00 мск) нанесли два ракетных удара: один из них пришёлся по военному объекту, второй пришёлся рядом с военным объектом», — сказал он в эфире единого украинского телемарафона, его слова приводит РИА Новости.
Чиновник не уточнил тип военного объекта, однако известно, что в результате его поражения начался большой пожар.
Власти Хмельницкой области утром 18 февраля заявили, что в столице региона произошло два взрыва.