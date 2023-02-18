МО России: потери ВСУ на Краснолиманском направлении составили более 100 военных

Потери украинской армии на Краснолиманском направлении за сутки составили более 100 человек, сообщает Минобороны России.

Отмечается, что на Краснолиманском направлении нанесено огневое поражение частям ВСУ в районах населённых пунктов Стельмаховка, Червонопоповка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

«За сутки на данном направлении уничтожено свыше ста украинских военнослужащих», — говорится в сообщении военного ведомства в Telegram.

Также уничтожены САУ «Акация» и «Гвоздика» и гаубицы Д-20 и Д-30.

Ранее военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские войска на Краснолиманском направлении наращивают силы для противодействия российским военным.