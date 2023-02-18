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МО России: потери ВСУ на Краснолиманском направлении составили более 100 военных

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Потери украинской армии на Краснолиманском направлении за сутки составили более 100 человек, сообщает Минобороны России.
МО России: потери ВСУ на Краснолиманском направлении составили более 100 военных
  • РИА Новости

Отмечается, что на Краснолиманском направлении нанесено огневое поражение частям ВСУ в районах населённых пунктов Стельмаховка, Червонопоповка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

«За сутки на данном направлении уничтожено свыше ста украинских военнослужащих», — говорится в сообщении военного ведомства в Telegram.

Также уничтожены САУ «Акация» и «Гвоздика» и гаубицы Д-20 и Д-30.

Ранее военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские войска на Краснолиманском направлении наращивают силы для противодействия российским военным.

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