МО России: потери ВСУ на Краснолиманском направлении составили более 100 военных
- РИА Новости
Отмечается, что на Краснолиманском направлении нанесено огневое поражение частям ВСУ в районах населённых пунктов Стельмаховка, Червонопоповка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.
«За сутки на данном направлении уничтожено свыше ста украинских военнослужащих», — говорится в сообщении военного ведомства в Telegram.
Также уничтожены САУ «Акация» и «Гвоздика» и гаубицы Д-20 и Д-30.
Ранее военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские войска на Краснолиманском направлении наращивают силы для противодействия российским военным.