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CNN: украинские пилоты вертолётов Ми-8 вынуждены летать низко из-за российской ПВО

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Украинские пилоты вертолётов Ми-8 вынуждены летать на сверхнизкой высоте из-за российских ЗРК, которые могут мгновенно обратить борт в «огненный шар», сообщает CNN со ссылкой на военных ВСУ.
CNN: украинские пилоты вертолётов Ми-8 вынуждены летать низко из-за российской ПВО
  • РИА Новости

Так, украинские военнослужащие Сергей и Геннадий рассказали телеканалу, что во время боевых вылетов летают так низко, что иногда задевают деревья и рискуют повредить вертолёт.

Телеканал подчёркивает, что потери армии Украины — национальная тайна, однако сами пилоты сообщили, что потеряли товарищей из-за переносных российских ЗРК.

17 февраля Минобороны России сообщило, что российская система ПВО сбила украинский вертолёт Ми-8 в Херсонской области.

Командир авиагруппы ЧВК «Вагнер» с позывным Горец рассказал, что украинская армия за время специальной военной операции России потеряла почти всех опытных пилотов.

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