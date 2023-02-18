CNN: украинские пилоты вертолётов Ми-8 вынуждены летать низко из-за российской ПВО
- РИА Новости
Так, украинские военнослужащие Сергей и Геннадий рассказали телеканалу, что во время боевых вылетов летают так низко, что иногда задевают деревья и рискуют повредить вертолёт.
Телеканал подчёркивает, что потери армии Украины — национальная тайна, однако сами пилоты сообщили, что потеряли товарищей из-за переносных российских ЗРК.
17 февраля Минобороны России сообщило, что российская система ПВО сбила украинский вертолёт Ми-8 в Херсонской области.
Командир авиагруппы ЧВК «Вагнер» с позывным Горец рассказал, что украинская армия за время специальной военной операции России потеряла почти всех опытных пилотов.