Политик Филиппо призвал остановить Макрона, «ведущего Францию к войне»
«Макрон сегодня вечером сказал об Украине: «Мы готовы к затяжному конфликту!» А он спрашивал мнение французов?! Ну конечно же нет! Этот человек, подчиняющийся американским ястребам, приведёт нас к войне, если мы его не остановим!» — сказал он в Twitter.
Накануне Макрон заявил, что время для диалога с Россией по ситуации на Украине ещё не пришло.
Обозреватель Филипп Рикар в статье для газеты Le Monde утверждал, что Макрон призывом к диалогу с Россией выводит из себя Владимира Зеленского.