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Политик Филиппо призвал остановить Макрона, «ведущего Францию к войне»

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Французский президент Эммануэль Макрон ведёт Францию к войне, подчиняясь «американским ястребам», заявил политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо.

«Макрон сегодня вечером сказал об Украине: «Мы готовы к затяжному конфликту!» А он спрашивал мнение французов?! Ну конечно же нет! Этот человек, подчиняющийся американским ястребам, приведёт нас к войне, если мы его не остановим!» — сказал он в Twitter.

Накануне Макрон заявил, что время для диалога с Россией по ситуации на Украине ещё не пришло.

Обозреватель Филипп Рикар в статье для газеты Le Monde утверждал, что Макрон призывом к диалогу с Россией выводит из себя Владимира Зеленского.

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