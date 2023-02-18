В ДНР заявили об обстреле Горловки снарядами калибра 152 мм со стороны ВСУ

Украинские военные обстреляли Никитовский район Горловки снарядами калибра 152 мм, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.

«После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Отмечается, что было выпущено четыре снаряда калибра 152 мм.

Ранее стало известно, что ВСУ выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО.