В ДНР заявили об обстреле Горловки снарядами калибра 152 мм со стороны ВСУ
Украинские военные обстреляли Никитовский район Горловки снарядами калибра 152 мм, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.
«После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ», — говорится в сообщении представительства в Telegram.
Отмечается, что было выпущено четыре снаряда калибра 152 мм.
Ранее стало известно, что ВСУ выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО.
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