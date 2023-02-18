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Экс-глава Минобороны Латвии: Запад делит шкуру неубитого медведя в украинском конфликте

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Западные политики «делят шкуру неубитого медведя» в украинском конфликте, считает экс-глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс, такое мнение он выразил в интервью TV24.

«Мы не должны сомневаться в том, что все крупные страны Запада и западные компании уже потирают руки, чтобы поделить шкуру этого неубитого медведя. Конечно, украинский рынок очень прибылен», — сказал бывший министр, его слова приводит РИА Новости.

Пабрикс предупредил, что даже те страны, которые прилагали минимальные усилия для помощи Киеву, захотят «приобщиться к выгоде».

Как писал обозреватель немецкого издания Junge Welt Райнхард Лаутербах, Киев каждый раз стремится исключить возможность переговоров с Москвой, потому что украинские власти живут за счёт конфликта, который предоставил им почти неограниченный доступ к деньгам и оружию.

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