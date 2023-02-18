Рогов: ВСУ усилили грабёж жителей в подконтрольной Киеву части Запорожской области
«На подконтрольной украинским боевикам территории Запорожской области усилен грабёж местного населения. Украинские оккупанты, выдавая себя за «захисникив» (защитников. — RT), нещадно грабят наш край, осознавая, что приближается время, когда им придётся поспешно бежать, спасая свои жизни», — сказал он.
Рогов рассказал, что украинская армия «пронизана коррупционными схемами» и до обычных солдат мало что доходит из полагаемого снабжения.
Ранее Владимир Рогов сообщил, что украинская армия увеличивает группировку на линии боевого соприкосновения в Запорожской области.