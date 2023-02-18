В результате обстрелов ДНР украинскими войсками ранен мирный житель
Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.
«За прошедшие сутки поступили сведения о ранении гражданского лица (мужчины) в Кировском районе Донецка», — говорится в сообщении.
Отмечается, что под огонь ВСУ попали районы Донецка и Макеевки. Повреждений жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры не зафиксировано.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский утверждал о снятии табу на поставки Киеву дальнобойных ракет.
Также сообщалось, что ВСУ используют ремонтно-эвакуационные броневики в Марьинке для доставки боеприпасов.