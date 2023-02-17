МИД Белоруссии потребовал от Польши сократить штат генконсульства в Гродно

Министерство иностранных дел Белоруссии обратилось к Польше с требованием сократить штат генерального консульства в Гродно.

Об этом говорится на сайте белорусского внешнеполитического ведомства.

«Штат генерального консульства Польши в Гродно должен быть приведён к количественному паритету с числом сотрудников генерального консульства Белоруссии в Белостоке», — говорится в сообщении.

Кроме того, в МИД заявили, что Минск не видит смысла в дальнейшем пребывании в стране офицера связи Пограничной службы Польши.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск ответит на закрытие пунктов пропуска на западных границах.