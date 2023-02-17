МИД Белоруссии потребовал от Польши сократить штат генконсульства в Гродно
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте белорусского внешнеполитического ведомства.
«Штат генерального консульства Польши в Гродно должен быть приведён к количественному паритету с числом сотрудников генерального консульства Белоруссии в Белостоке», — говорится в сообщении.
Кроме того, в МИД заявили, что Минск не видит смысла в дальнейшем пребывании в стране офицера связи Пограничной службы Польши.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск ответит на закрытие пунктов пропуска на западных границах.