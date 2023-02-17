МИД Белоруссии: Минск не видит смысла в пребывании в стране офицера пограничной службы Польши
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Об этом говорится на сайте белорусского ведомства.
«Белорусская сторона также не видит смысла в дальнейшем дальнейшего пребывании на своей территории офицера связи Пограничной службы Польши», — указали в министерстве.
Отмечается, что он вместо налаживания мостов и содействия решению проблемных вопросов двух стран, в том числе для польских перевозчиков, занимался противоположной деятельностью.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск ответит на закрытие пунктов пропуска на западных границах.