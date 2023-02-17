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Комитет по ЧС Таджикистана заявил, что число жертв схода лавин в стране возросло до 18

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Спасатели обнаружили тело ещё одной погибшей в результате схода лавин в Таджикистане, общее число жертв достигло 18.
Комитет по ЧС Таджикистана заявил, что число жертв схода лавин в стране возросло до 18
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана.

«Тело одной девушки, которую разыскивали после схода лавины, найдено под снегом в городе Хорог», — сказал собеседник.

Уточняется, что спасатели продолжают поиски ещё одной девушки.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Таджикистана Эмомали Рахмону в связи со сходом лавин в республике.

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