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Советник главы Крыма Крючков сообщил о тренировках ВС России на севере от Армянска

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Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что на севере от Армянска российские подразделения проводят боевое слаживание с использованием различных боеприпасов.
Советник главы Крыма Крючков сообщил о тренировках ВС России на севере от Армянска
  • РИА Новости

«По Армянску. Севернее города наши подразделения проводят боевое слаживание с использованием различных боеприпасов. Просим доверять только официальным источникам информации», — написал он в Telegram.

В соцсетях и некоторых СМИ ранее появились сообщения о звуках взрывов в Армянске на севере полуострова.

В ноябре глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что полуострову как субъекту Российской Федерации ничего не угрожает.

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