Советник главы Крыма Крючков сообщил о тренировках ВС России на севере от Армянска
- РИА Новости
«По Армянску. Севернее города наши подразделения проводят боевое слаживание с использованием различных боеприпасов. Просим доверять только официальным источникам информации», — написал он в Telegram.
В соцсетях и некоторых СМИ ранее появились сообщения о звуках взрывов в Армянске на севере полуострова.
В ноябре глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что полуострову как субъекту Российской Федерации ничего не угрожает.