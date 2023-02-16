Советник главы Крыма Крючков сообщил о тренировках ВС России на севере от Армянска

Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что на севере от Армянска российские подразделения проводят боевое слаживание с использованием различных боеприпасов.

«По Армянску. Севернее города наши подразделения проводят боевое слаживание с использованием различных боеприпасов. Просим доверять только официальным источникам информации», — написал он в Telegram.

В соцсетях и некоторых СМИ ранее появились сообщения о звуках взрывов в Армянске на севере полуострова.

В ноябре глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что полуострову как субъекту Российской Федерации ничего не угрожает.