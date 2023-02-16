Лукашенко заявил, что не возражает против плана Польши построить АЭС

Белоруссия не собирается возражать против планов польских властей построить АЭС, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«У нас же нет Дуды, Моравецкого. Мы же не умалишённые. Хотят они построить атомную станцию, и, как бы ни реагировали, они её построят. Мы по этому поводу париться не будем», — цитирует его БЕЛТА.

Лукашенко предположил, что при принятии решений Варшава и Вильнюс не исходят из национальных интересов, так как это «временщики, которые знают, что их выпрут завтра из власти».

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий оценил стоимость строительства первой польской АЭС примерно в $20 млрд.

По его словам, вначале планируется построить два реактора и два блока.