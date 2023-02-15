Майя Санду утверждает, что в Молдавии нет политической нестабильности

Президент Молдавии Майя Санду утверждает, что в республике нет политической нестабильности, несмотря на недавнюю отставку правительства Натальи Гаврилицы.

Об этом она сказала румынскому телеканалу ТВР-1.

«У нас нет политической нестабильности. Новое правительство будет утверждено завтра, оно продолжит реформы, особенно те, на которых настаивают европейские институты, чтобы Молдавия продвинулась на пути интеграции в ЕС. Нет никакого политического кризиса в Кишинёве, не должно быть опасений на этот счёт», — цитирует Санду ТАСС.

Вместе с этим ранее Санду выразила уверенность, что на страну «готовятся нападения», потому что оппозиция якобы стремится к смене власти.

Депутаты молдавского оппозиционного Блока коммунистов и социалистов (БКС) потребовали от президента представить доказательства подготовки дестабилизации ситуации в стране.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Запад рассматривает Молдавию на роль следующей Украины.