СК установит обстоятельства подготовки Киевом провокации в отношении России
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.
«Указанным фактам будет дана правовая оценка», — сказано в заявлении.
Ранее Минобороны России сообщило, что Киев готовит провокацию с обвинением России в заражении значительных территорий Украины в результате действий военных возле Чернобыля.
Кроме того, в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию России заявили, что специалисты из Норвегии вместе со спецслужбами Украины сфальсифицировали протоколы о радиоактивном заражении в Киевской области.