СК установит обстоятельства подготовки Киевом провокации в отношении России

Следственный комитет России установит обстоятельства подготовки Киевом при поддержке Запада провокации в отношении России.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

«Указанным фактам будет дана правовая оценка», — сказано в заявлении.

Ранее Минобороны России сообщило, что Киев готовит провокацию с обвинением России в заражении значительных территорий Украины в результате действий военных возле Чернобыля.

Кроме того, в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию России заявили, что специалисты из Норвегии вместе со спецслужбами Украины сфальсифицировали протоколы о радиоактивном заражении в Киевской области.