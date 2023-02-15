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СК установит обстоятельства подготовки Киевом провокации в отношении России

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Следственный комитет России установит обстоятельства подготовки Киевом при поддержке Запада провокации в отношении России.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

«Указанным фактам будет дана правовая оценка», — сказано в заявлении.

Ранее Минобороны России сообщило, что Киев готовит провокацию с обвинением России в заражении значительных территорий Украины в результате действий военных возле Чернобыля.

Кроме того, в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию России заявили, что специалисты из Норвегии вместе со спецслужбами Украины сфальсифицировали протоколы о радиоактивном заражении в Киевской области.

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