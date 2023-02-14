FT: чиновники из США признали, что со временем могут передать Украине самолёты F-16

В Соединённых Штатах сообщили, что со временем, вероятно, предоставят Киеву самолёты.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Как говорится в материале, американские чиновники признают, что они, скорее всего, предоставят Киеву более совершенную авиацию по мере затягивания конфликта или, возможно, одобрят передачу F-16 из других стран.

Как передаёт РИА Новости, западные страны в ходе встречи в Брюсселе пообещают Украине дополнительные поставки боеприпасов и средств ПВО.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ресурсы США и их партнёров, которые снабжают Украину боеприпасами, стремительно сокращаются.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что западным кураторам Киева выгодно продлевать конфликт на Украине, чтобы страна оставалась полигоном для испытания вооружений.