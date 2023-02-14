NYT: запрет Киева на въезд в Артёмовск может оказаться знаком к выводу ВСУ из города

Запрет для гражданских лиц на въезд в Артёмовск (Бахмут) со стороны Киева может оказаться прелюдией к выводу ВСУ из города.

Об этом информирует New York Times.

В материале сказано, что решение закрыть доступ к городу говорит о том, что ВСУ не способны обеспечить безопасность даже тех районов города, которые на протяжении месяцев считались относительно безопасными.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что освобождение посёлка Красная Гора в ДНР открывает путь к освобождению Артёмовска (Бахмута).

Боец из ЧВК «Вагнер» сообщил, что украинская армия перебрасывает дополнительные силы в Артёмовск (Бахмут).