NYT: запрет Киева на въезд в Артёмовск может оказаться знаком к выводу ВСУ из города
Об этом информирует New York Times.
В материале сказано, что решение закрыть доступ к городу говорит о том, что ВСУ не способны обеспечить безопасность даже тех районов города, которые на протяжении месяцев считались относительно безопасными.
Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что освобождение посёлка Красная Гора в ДНР открывает путь к освобождению Артёмовска (Бахмута).
Боец из ЧВК «Вагнер» сообщил, что украинская армия перебрасывает дополнительные силы в Артёмовск (Бахмут).