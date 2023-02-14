Узнать больше

NYT: запрет Киева на въезд в Артёмовск может оказаться знаком к выводу ВСУ из города

Короткая ссылка
Запрет для гражданских лиц на въезд в Артёмовск (Бахмут) со стороны Киева может оказаться прелюдией к выводу ВСУ из города.

Об этом информирует New York Times.

В материале сказано, что решение закрыть доступ к городу говорит о том, что ВСУ не способны обеспечить безопасность даже тех районов города, которые на протяжении месяцев считались относительно безопасными.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что освобождение посёлка Красная Гора в ДНР открывает путь к освобождению Артёмовска (Бахмута).

Боец из ЧВК «Вагнер» сообщил, что украинская армия перебрасывает дополнительные силы в Артёмовск (Бахмут).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить