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Полковник ЛНР Киселёв: ВСУ создают рубежи обороны в районе Красного Лимана и Северска

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Военный эксперт, полковник Луганской Народной Республики Виталий Киселёв в эфире телеканала «Соловьёв LIVE» заявил, что Вооружённые силы Украины создают рубежи обороны в районе Красного Лимана и Северска в Донецкой Народной Республике.
Полковник ЛНР Киселёв: ВСУ создают рубежи обороны в районе Красного Лимана и Северска
  • AP

«На Краснолиманском и на Северском направлениях они уже копают несколько рубежей обороны, так как понимают, что войска наши понемногу продвигаются», — цитирует его ТАСС.

Ранее военкор RT Игорь Жданов побывал на позициях российских войск в Донбассе и рассказал, как бойцы ВС России под прикрытием артиллерии наступают в сторону Северска (ДНР).

До этого врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы достигли успехов в направлении Северска, что стратегически важно для освобождения Красного Лимана.

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