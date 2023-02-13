Полковник ЛНР Киселёв: ВСУ создают рубежи обороны в районе Красного Лимана и Северска
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«На Краснолиманском и на Северском направлениях они уже копают несколько рубежей обороны, так как понимают, что войска наши понемногу продвигаются», — цитирует его ТАСС.
Ранее военкор RT Игорь Жданов побывал на позициях российских войск в Донбассе и рассказал, как бойцы ВС России под прикрытием артиллерии наступают в сторону Северска (ДНР).
До этого врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы достигли успехов в направлении Северска, что стратегически важно для освобождения Красного Лимана.