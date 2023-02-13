Советник Пушилина назвал Красную гору важным пунктом для контроля над Артёмовском
- AP
«Красная Гора — один из ключевых населённых пунктов для увеличения контроля за подходами к Артёмовску, и, соответственно, это ключ к дальнейшему наступлению и овладению городом», — цитирует его РИА Новости.
Гагин также отметил, что российские войска приближаются к возможности «дотянуться» до дороги Часов Яр — Артёмовск.
Советник врио главы ДНР пояснил, что перекрытие этого пути позволит прекратить снабжение украинских войск.
Министерство обороны России ранее подтвердило освобождение населённого пункта Красная Гора в ДНР к северу от Артёмовска.
До этого врио главы ДНР Денис Пушилин отмечал, что бойцы Группы Вагнера закрепились в северной части Артёмовска, также там перерезаны три из четырёх путей снабжения ВСУ.