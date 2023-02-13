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Советник Пушилина назвал Красную гору важным пунктом для контроля над Артёмовском

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Освобождение посёлка Красная Гора в Донецкой Народной Республике открывает путь к освобождению Артёмовска, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 24».
Советник Пушилина назвал Красную гору важным пунктом для контроля над Артёмовском
  • AP

«Красная Гора — один из ключевых населённых пунктов для увеличения контроля за подходами к Артёмовску, и, соответственно, это ключ к дальнейшему наступлению и овладению городом», — цитирует его РИА Новости.

Гагин также отметил, что российские войска приближаются к возможности «дотянуться» до дороги Часов Яр — Артёмовск.

Советник врио главы ДНР пояснил, что перекрытие этого пути позволит прекратить снабжение украинских войск.

Министерство обороны России ранее подтвердило освобождение населённого пункта Красная Гора в ДНР к северу от Артёмовска.

До этого врио главы ДНР Денис Пушилин отмечал, что бойцы Группы Вагнера закрепились в северной части Артёмовска, также там перерезаны три из четырёх путей снабжения ВСУ.

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