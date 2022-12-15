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Минобороны заявило об уничтожении самолёта ВСУ МиГ-29 в Яблоновке и вертолёта Ми-8 в ДНР

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Минобороны России заявило об уничтожении самолёта ВСУ МиГ-29 в Яблоновке и вертолёта Ми-8 в ДНР.
Минобороны заявило об уничтожении самолёта ВСУ МиГ-29 в Яблоновке и вертолёта Ми-8 в ДНР
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Яблоновка сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины. В районе населённого пункта Николаевка Донецкой Народной Республики сбит украинский вертолёт Ми-8», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Также сообщается об уничтожении 11 беспилотников.

12 декабря российские средства противовоздушной обороны сбили в ДНР два самолёта и два вертолёта Вооружённых сил Украины.

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