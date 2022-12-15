Минобороны заявило об уничтожении самолёта ВСУ МиГ-29 в Яблоновке и вертолёта Ми-8 в ДНР

Минобороны России заявило об уничтожении самолёта ВСУ МиГ-29 в Яблоновке и вертолёта Ми-8 в ДНР.

AP

© Efrem Lukatsky