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Моряки в Одессе проводят акцию протеста против задержания лидера ассоциации

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Моряки в Одессе проводят акцию протеста у здания СБУ в связи с задержанием лидера Ассоциации моряков Украины Кристины Король. Об этом сообщает издание «СТРАНА.ua».

«В Одессе — акция протеста украинских моряков, которые пришли к зданию местного управления СБУ. Моряки протестуют из-за того, что сегодня утром СБУ задержала лидера Ассоциации моряков Украины Кристину Король», — говорится в заявлении в Telegram.

Издание напомнило, что правительство Украины на фоне протестов в августе опубликовало постановление, которое разрешало выезд моряков за границу. Этот документ, впрочем, не решил проблему из-за отказов военкоматов.

Ранее в Одессе перекрыли автомобильное движение по одной из улиц города в знак протеста против отсутствия электроэнергии.

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