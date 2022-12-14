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НМ ДНР: успехи в контрбатарейной борьбе привели к сокращению числа обстрелов Донецка

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Народная милиция ДНР сообщила, что успехи в контрбатарейной борьбе привели к сокращению числа обстрелов Донецка. Об этом пишет ТАСС.
НМ ДНР: успехи в контрбатарейной борьбе привели к сокращению числа обстрелов Донецка
  • РИА Новости

Отмечается, что российские войска смогли поразить ряд важных огневых точек противника.

«И мы наблюдаем в разы меньшее число обстрелов, чем в среднем за день на прошлой неделе», — заявили в оборонном ведомстве республики.

Также в Народной милиции заявили, что активные обстрелы в течение последних дней помогли вычислить и уничтожить несколько украинских РСЗО и склады боеприпасов.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России уничтожили склад ВСУ в Краматорске с тысячами боеприпасов для артиллерии.

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