НМ ДНР: успехи в контрбатарейной борьбе привели к сокращению числа обстрелов Донецка
- РИА Новости
Отмечается, что российские войска смогли поразить ряд важных огневых точек противника.
«И мы наблюдаем в разы меньшее число обстрелов, чем в среднем за день на прошлой неделе», — заявили в оборонном ведомстве республики.
Также в Народной милиции заявили, что активные обстрелы в течение последних дней помогли вычислить и уничтожить несколько украинских РСЗО и склады боеприпасов.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России уничтожили склад ВСУ в Краматорске с тысячами боеприпасов для артиллерии.