Замглавы офиса Зеленского сообщил об ударе по военной администрации в Херсоне

Украинские власти сообщили о поражении склада в результате удара в Херсоне. Как пишет «СТРАНА.ua», объём ущерба устанавливается.

«В Херсоне с утра из-за обстрела загорелся склад, сообщил замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко», — сообщает издание.

Также удары были слышны и во второй половине дня, говорится в Telegram-канале издания.

Сам Тимошенко в своём Telegram-канале также сообщил, что под удар попала военная администрация города.

14 декабря воздушная тревога была объявлена в нескольких областях Украины, в том числе Полтавской, Харьковской, Днепропетровской.