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Замглавы офиса Зеленского сообщил об ударе по военной администрации в Херсоне

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Украинские власти сообщили о поражении склада в результате удара в Херсоне. Как пишет «СТРАНА.ua», объём ущерба устанавливается.
Замглавы офиса Зеленского сообщил об ударе по военной администрации в Херсоне
  • РИА Новости

«В Херсоне с утра из-за обстрела загорелся склад, сообщил замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко», — сообщает издание.

Также удары были слышны и во второй половине дня, говорится в Telegram-канале издания.

Сам Тимошенко в своём Telegram-канале также сообщил, что под удар попала военная администрация города. 

14 декабря воздушная тревога была объявлена в нескольких областях Украины, в том числе Полтавской, Харьковской, Днепропетровской.

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