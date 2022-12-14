Замглавы офиса Зеленского сообщил об ударе по военной администрации в Херсоне
- РИА Новости
«В Херсоне с утра из-за обстрела загорелся склад, сообщил замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко», — сообщает издание.
Также удары были слышны и во второй половине дня, говорится в Telegram-канале издания.
Сам Тимошенко в своём Telegram-канале также сообщил, что под удар попала военная администрация города.
14 декабря воздушная тревога была объявлена в нескольких областях Украины, в том числе Полтавской, Харьковской, Днепропетровской.