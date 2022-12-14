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Карчаа назвал идею вывести Росгвардию с Запорожской АЭС провокацией

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Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что призывы о выводе сил Росгвардии с территории Запорожской АЭС представляют собой хорошо продуманную провокацию.
Карчаа назвал идею вывести Росгвардию с Запорожской АЭС провокацией
  • РИА Новости

«Сама постановка вопроса о выводе Росгвардии со станции — это хорошо продуманная провокация, ведь территория в целом под контролем Российской Федерации», — цитирует слова Карчаа ТАСС.

Карчаа подчеркнул, что в результате гипотетического отвода сил Росгвардии с территории Запорожской АЭС может возрасти угроза ядерной безопасности станции.

«Это может привести к большой беде, за которую потом нужно будет отвечать», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил слова Владимира Путина о том, что тяжёлых вооружений России на Запорожской АЭС не было и нет.

13 декабря глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что обсудил безопасность украинских АЭС с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

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