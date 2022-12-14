На Украине рассчитывают покрыть дефицит электричества за счёт импорта из Европы

Украина рассчитывает максимально покрыть дефицит электричества за счёт импорта из Европы, заявил министр энергетики Герман Галущенко.

«Электроэнергия на сегодня в Европе есть, она доступна. В украинской энергосистеме есть дефицит, который бы мы хотели максимально покрыть за счёт возможного импорта», — приводит РИА Новости слова Галущенко в эфире платформы «Мы – Украина» на полях конференции по поддержке Украины в Париже.

Он отметил, что одним из ключевых вопросов импорта электроэнергии является финансирование.

По его словам, важно решение ENTSO-E (Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии — RT), которое могло бы позволить увеличить возможности по импорту.

Ранее в пресс-службе энергетической компании «Укрэнерго» отметили, что в украинской энергосистеме по-прежнему сохраняется значительный дефицит мощности.