Глава Брянской области Богомаз заявил о ночном обстреле города Клинцы со стороны ВСУ

Губернатор Брянской области Алексей Богомаз в своём Telegram-канале заявил о ночном обстреле города Клинцы со стороны Вооружённых сил Украины.

«Сегодня ночью ВСУ произвели обстрел территории города Клинцы», — написал он.

Богомаз рассказал, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинскую ракету. Губернатор добавил, что отдельные части ракеты упали на территорию промышленной зоны.

Богомаз уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что здание гостиницы «Родина» в Горловке в Донецкой Народной Республике повреждено из-за обстрела со стороны ВСУ.

Также в ДНР сообщили о гибели трёх мирных жителей в результате обстрела Донецка ВСУ.