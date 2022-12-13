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Глава Брянской области Богомаз заявил о ночном обстреле города Клинцы со стороны ВСУ

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Губернатор Брянской области Алексей Богомаз в своём Telegram-канале заявил о ночном обстреле города Клинцы со стороны Вооружённых сил Украины.
Глава Брянской области Богомаз заявил о ночном обстреле города Клинцы со стороны ВСУ
  • AP
  • © Roman Chop

«Сегодня ночью ВСУ произвели обстрел территории города Клинцы», — написал он.

Богомаз рассказал, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинскую ракету. Губернатор добавил, что отдельные части ракеты упали на территорию промышленной зоны. 

Богомаз уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что здание гостиницы «Родина» в Горловке в Донецкой Народной Республике повреждено из-за обстрела со стороны ВСУ.

Также в ДНР сообщили о гибели трёх мирных жителей в результате обстрела Донецка ВСУ.

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