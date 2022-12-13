Глава Брянской области Богомаз заявил о ночном обстреле города Клинцы со стороны ВСУ
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«Сегодня ночью ВСУ произвели обстрел территории города Клинцы», — написал он.
Богомаз рассказал, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинскую ракету. Губернатор добавил, что отдельные части ракеты упали на территорию промышленной зоны.
Богомаз уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что здание гостиницы «Родина» в Горловке в Донецкой Народной Республике повреждено из-за обстрела со стороны ВСУ.
Также в ДНР сообщили о гибели трёх мирных жителей в результате обстрела Донецка ВСУ.