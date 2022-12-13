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FT: у Киева истощаются запасы для С-300 и ЗРК «Бук», а у Москвы обширный арсенал ракет

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Запасы боеприпасов и запчастей для систем ПВО С-300 и ЗРК «Бук», которые используют украинские войска истощаются.
FT: у Киева истощаются запасы для С-300 и ЗРК «Бук», а у Москвы обширный арсенал ракет
  • AP
  • © Roman Chop

Об этом пишет газета Financial Times.

«Боеприпасы и запчасти для С-300 и «Буков», являющихся основой противовоздушной обороны Украины, истощаются», — говорится в материале.

При этом издание подчёркивает, что Россия по-прежнему обладает обширным арсеналом баллистических ракет.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украине необходимы оборонительные вооружения, а в поставках наступательных вооружений от стран Запада она не нуждается.

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