Власти Одесской области призвали промышленные предприятия перейти на работу в ночное время
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По его словам, в городе и регионе продолжаются экстренные отключения света.
«В очередной раз областная военная администрация обращается к предприятиям промышленного комплекса по переводу производства на ночное время», — написал Братчук в Telegram.
Он отметил, что данная мера поможет увеличить возможности энергетиков для максимальной подачи света и сохранить рабочие места.
11 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что более 1,5 млн человек в Одесской области остаются без света.