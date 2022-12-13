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Власти Одесской области призвали промышленные предприятия перейти на работу в ночное время

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Советник главы военной администрации Одесской области Сергей Братчук призвал промышленные предприятия перейти на работу ночью.
Власти Одесской области призвали промышленные предприятия перейти на работу в ночное время
  • Gettyimages.ru

По его словам, в городе и регионе продолжаются экстренные отключения света.

«В очередной раз областная военная администрация обращается к предприятиям промышленного комплекса по переводу производства на ночное время», — написал Братчук в Telegram.

Он отметил, что данная мера поможет увеличить возможности энергетиков для максимальной подачи света и сохранить рабочие места.

11 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что более 1,5 млн человек в Одесской области остаются без света.

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