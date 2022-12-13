Власти Одесской области призвали промышленные предприятия перейти на работу в ночное время

Советник главы военной администрации Одесской области Сергей Братчук призвал промышленные предприятия перейти на работу ночью.

По его словам, в городе и регионе продолжаются экстренные отключения света.

«В очередной раз областная военная администрация обращается к предприятиям промышленного комплекса по переводу производства на ночное время», — написал Братчук в Telegram.

Он отметил, что данная мера поможет увеличить возможности энергетиков для максимальной подачи света и сохранить рабочие места.

11 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что более 1,5 млн человек в Одесской области остаются без света.