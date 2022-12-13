РИА Новости: в ДНР из гаубиц «Мста-С» уничтожили украинскую миномётную батарею
Об этом сообщает РИА Новости.
Миномётная батарея была уничтожена при помощи самоходных артиллерийских систем «Мста-С».
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что иностранные наёмники стали отказываться ехать в Артёмовск из-за сложной обстановки на этом участке фронта в Донбассе.
8 декабря российское Минобороны сообщило, что ударом высокоточного оружия ВКС России в Харьковской области уничтожены более 90 польских наёмников.