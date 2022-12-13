РИА Новости: в ДНР из гаубиц «Мста-С» уничтожили украинскую миномётную батарею

Российские военные уничтожили украинскую миномётную батарею на Кураховском направлении в ДНР.

Об этом сообщает РИА Новости.

Миномётная батарея была уничтожена при помощи самоходных артиллерийских систем «Мста-С».

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что иностранные наёмники стали отказываться ехать в Артёмовск из-за сложной обстановки на этом участке фронта в Донбассе.

8 декабря российское Минобороны сообщило, что ударом высокоточного оружия ВКС России в Харьковской области уничтожены более 90 польских наёмников.