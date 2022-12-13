Мэр Горловки сообщил о повреждении здания гостиницы из-за обстрела со стороны ВСУ
Здание гостиницы «Родина» в Горловке в Донецкой Народной Республике повреждено из-за обстрела со стороны ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько.
«Центрально-Городской район Горловки вновь под огнем ВСУ. В результате обстрела повреждено здание гостиницы «Родина», — написал он в Telegram.
Ранее в ДНР сообщили о гибели трёх мирных жителей в результате обстрела Донецка ВСУ.
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