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Мэр Горловки сообщил о повреждении здания гостиницы из-за обстрела со стороны ВСУ

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Здание гостиницы «Родина» в Горловке в Донецкой Народной Республике повреждено из-за обстрела со стороны ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько.

«Центрально-Городской район Горловки вновь под огнем ВСУ. В результате обстрела повреждено здание гостиницы «Родина», — написал он в Telegram.

Ранее в ДНР сообщили о гибели трёх мирных жителей в результате обстрела Донецка ВСУ.

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