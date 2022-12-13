РИА Новости: по живой силе ВСУ в Харьковской области нанесли удар из «Акации»

Российские военные нанесли удар по живой силе ВСУ в Харьковской области из самоходной артиллерийской установки «Акация».

Об этом информирует РИА Новости.

«Сегодня разведка доложила о скоплении пехоты, работали по целям, которые дала разведка», — рассказал собеседник агентства.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что иностранные наёмники стали отказываться ехать в Артёмовск из-за сложной обстановки на этом участке фронта в Донбассе.

8 декабря российское Минобороны сообщило, что ударом высокоточного оружия ВКС России в Харьковской области уничтожены более 90 польских наёмников.

11 декабря в ведомстве отметили, что российские военнослужащие уничтожили в районе Краматорска в Донецкой Народной Республике пусковую установку украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».