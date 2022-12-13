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Newsweek: гонения Зеленского на православную церковь подрывают его имидж на Западе

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Участившиеся в последнее время гонения Киева на православную церковь, подчиняющуюся РПЦ, изменят отношение западного сообщества к конфликту с Россией, заявил обозреватель Джонатан Тобин.

По его мнению, попытка украинского президента Зеленского запретить православные церкви, подчиняющиеся Русской православной церкви, должна развеять любые представления о том, что американцы поддерживают западные ценности свободы в этой войне.

Такой пример авторитарного стиля украинского лидера Тобин назвал «вопиющим».

«Это финальное доказательство диктаторского режима Зеленского подпортит его репутацию борца за демократию XXI века», — отметил Тобин.

Он также отмечает, что согласно политике Зеленского православные христиане на Украине могут свободно поклоняться и посещать службы, но только в утверждённых украинских православных церквях, которые обращаются к религиозным лидерам в Киеве, а не в Москве.

2 декабря Зеленский заявил, что правительство Украины запретит деятельность религиозных организаций, которые, по мнению Киева, аффилированы с Россией.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что украинские власти открыто стали врагами Христа и православной веры.

Служба безопасности Украины (СБУ) начала проводить «контрразведывательные меры безопасности» на объектах канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

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